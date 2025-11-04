Erol Bulut'un casus açıklaması sonrası kulüp karıştı: Bilgilerimizi rakibe sızdırıyorlar!

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Eyüpspor’u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan teknik direktör Erol Bulut, kulüp içindeki bir kişinin takım bilgilerini rakip takımlara sızdırdığını iddia ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TÜM BİLGİLER RAKİBE GİTMİŞ"

“Kazandığımız için daha rahat söylüyorum ama berabere kalsak ya da kaybetsek de konuşacaktım” diyen Bulut, “Geçen hafta Başakşehir maçından önce kulüp içinden biri, taktiğimizi ve oyun planımızı rakip takıma, Nuri Hoca’ya aktarmış. Bunu takip ettik ve doğruladık. Ne yazık ki bu olay bu maçtan önce de yaşandı. Nasıl savunma yapacağımız, hücumda neler planladığımız gibi tüm bilgiler rakibe gitmiş.” ifadelerini kullandı.

"AĞIR KONUŞMAK İSTİYORUM AMA..."

Tecrübeli çalıştırıcı, yaşananların futbolun ruhuna aykırı olduğunu vurgulayarak, “Çok ağır konuşmak istiyorum ama yanlış olur. Ancak kulüplerin ekmeğini yiyip ihanet edenler futboldan uzaklaştırılmalı. Kim olduğunu bulmak için çalışıyoruz, bazı ipuçları var ve başkanımıza da ilettim. Böyle kişiler bu tesislere bir daha adım atamayacak. Bu tür davranışlar futbola, spora yakışmaz; benim gözümde tam bir karaktersizliktir.” dedi.