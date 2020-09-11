Erol Bulut'un ilk maç heyecanı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut 3 yeni transfere ilk 11'de yer verdi.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bulut, 3 yeni transferden Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mame Thiam'ı ilk on birde görevlendirdi.
Fenerbahçe ile sezon başında sözleşme imzalayan Erol Bulut takımının başında ilk resmi maçına çıktı.
Bulut, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'a karşı ilk maçını 5-2 kazanmış deplasmanda ise rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı.
Öte yandan Paraguaylı golcü oyuncu Samudio, Çaykur Rizespor forması ile 100. maçına çıktı. Maç öncesi Samudio'ya kulüp başkanı Hasan Kartal plaket verdi.
Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 2. Başkanı Servet Yardımcı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.
Vedat Muriqi'nin İtalya'ya gidiş tarihi belli oldu!
F.Bahçe'de bir ismin daha lisansı çıktı
Beşiktaş'tan transfer sürprizi
Lille, 4 genç ismin daha peşinde
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Galatasaray'daki Arda Turan gerçeği
Galatasaray'da koronavirüs şoku! Testi pozitif...
Süper Kupa finali yurtdışında oynanacak
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Napoli Başkanı koronavirüse yakalandı
Milan'dan flaş transfer
Milli yıldıza rekor bonservis!
Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum