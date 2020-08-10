Erol Bulut yönetimden 6 transfer istedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile sportif direktör Emre Belözoğlu, Samandıra Tesisleri'nde bir araya geldi ve transfer konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Fenerbahçe’de transfer masaya yatırıldı. Teknik patron Erol Bulut’un isteği doğrultusunda; Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, İsmail Yüksek, Filip Novak ve Barış Sungur transfer edilmişti.
Erol Bulut’un yeni sezonda takımda görmek istemediği isimler ise belli oldu.
Dirar, Alper Potuk ve Zajc’ın takımda kalmasına onay vermeyen Bulut yeni sezon için stopere 2, orta sahaya 1, kanatlara 2 ve forvete ise 1 takviye daha yapılmasını istedi.
Bulut, eski takımı olan Alanyaspor’dan Anastasios Bakasetas ve Steven Caulker, bonservisi elinde olan Ernesto Sosa, Göztepe’den Alparslan Öztürk, Antalyaspor’un sağ kanat oyuncusu Doğukan Sinik ve Genoa takımında forma giyen Sinan Gümüş'ün transferini istedi.
Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu, Alanyaspor formasını giyen başarılı forvet arkası Bakasetas için Alanya’nın istediği 5 milyon Euroluk bonservis bedeline karşılık Miha Zajc ve Alper Potuk isimlerini resmen teklif etti.
Bakasetas ile Fenerbahçe yönetimi ise yıllık 1.2 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Alanya kulübü takas konusunda ikna edilmeye çalışılıyor
Erol Bulut, Vedat Muriç’in satışı için, “Eğer kulüp mali açıdan istenilen rakamı alırsa onay veririm ama beklentinin altında bir rakam gelirse satılması bizim için kayıp olur” dedi. Bulut’un bu açıklaması yönetimin elini rahatlatırken, pazarlıklar sıkı şekilde sürüyor.
Vedat Muriç için Lazio Kulübü önce 15 milyon Euro, sonra 18 ve son olarak da 19 milyon Euro + 'sonraki satıştan 2 milyon Euro verelim' teklifini yönetime sundu. Fenerbahçe yönetimi ise 22 milyon Euro ve bir sonraki satışından ise yüzde 15 istedi. Görüşmeler ve pazarlıklar sıkı bir şekilde sürüyor. (Ajansspor)
Messi ve Cüneyt Çakır arasında gerginlik yaşandı!
Beşiktaş'ta yardım gecesi yapılıyor!
Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye gidiyor!
Yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı...
Muslera'nın yerine gelecek isim herkesi şaşırttı!
Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...
Beşiktaş-Alanyaspor arasında dev takas
Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...
Transfer resmen açıklandı
Melih Şendil'den özür mesajı
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Trabzonspor'dan KAP'a 2 transfer açıklaması
Ronaldo ve Merih'in yeni hocası belli oldu
'Gece yaşamı için Berlin'de değilim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum