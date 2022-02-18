Erol Köse'den Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş iddiası! "Aynı Reza Zarrab olayı gibi... Tokatçı"

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un Türkiye’den ayrılarak Amerika’ya yerleştiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu iddianın ardından Erol Köse’ den bomba açıklamalar geldi. Köse; "Beyefendi tokatçı çıktı. Sizin piyasada gördüğünüz o pahalı arabaların yarısından fazlası kiralık" dedi.

Erol Köse açıklamasının devamında ise "3 yıl önce söylemiştim. Kaçtılar kaçtılar arazi oldular. Bana kim anlattı biliyor musunuz ilk? Beyefendinin boşandığı eşi Gonca Hanım. Bana dedi ki; ‘Onun hiçbir şeyi yok. Her şey benim. O piyasaya kendini zengin gösteriyor.' Kuveytlileri dolandırıyor gibi iddiaları vardı. Beyefendinin ceza almasıyla ilgili şöyle bir iddia var. Kuveytlileri Çeşme’ye helikopterle götürüyor. Bir arazi göstermiş burası benim demiş. Adamlar da bunun Ebru Şallı’nın kocası olduğu için itimat etmişler ve araştırmadan parayı vermişler. Hayali bir satış kontratı yapmışlar. Sonra bir bakmışlar ki o arsayla bunun alakası yok. Dolandırıcılık yaptılar ama ceza kesinleşmeden kaçtılar." dedi.

"REZA ZARRAB OLAYI GİBİ"

Erol Köse bu durumu Reza Zarrab'a benzetti ve açıklamasının devamında "Ama ben Ebru’ ya üzüldüm. Aynı Reza Zarrab olayı gibi. Ünlülerle evleniyorlar ki karşılarındakine güven oluşturuyorlar. Reza da Ebru Gündeş sayesinde bürokratlara ulaşmıştı" yorumunda bulundu.

