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Erotizm temalı oyun PC için de satışa sunuldu

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 12.01.2019 11:00 | Son Güncelleme

2011 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için raflardaki yerini alan Catherine, yaklaşık olarak 8 yıl aradan sonra PC için de satışa sunuldu. İşte konu hakkındaki detaylar.

Erotizm temalı oyun PC için de satışa sunuldu

Atlus tarafından geliştirilen Catherine, PlayStation 3 ve Xbox 360 için 2011 yılında satışa sunulmuştu. Yapısı ve dinamikleriyle Asya tarzında bir yapım olan Catherine, beklenmedik bir şekilde dünya çapında ses getirmişti.

Bu durumun temel nedeni ise oyun içerisinde bulunan erotik öğelerdi. Sadece oyunun tanıtım videosunu izleyerek bile, ne derece erotik bir yapım olduğunu anlamak mümkün.

İşte oldukça ses getiren bu yapım seneler sonra PC’lerimize konuk oluyor. Kim derdi ki 8 yıl önce çıkmış bir oyun, PC için de satışa sunulacak. Nitekim, oyun dünyası sürprizlerle dolu diyebiliriz. Hali hazırda PC oyuncuları, Catherine’i Steam üzerinden 60TL’ye satın alabilirler.

Oyunda Vincent isimli bir genci kontrol ediyoruz. Vincent bir gün Catherine isminde, cazibesine karşı konulması güç, seksi ve hayli ateşli bir kadınla tanışıyor. Bu tanışmadan sonra Vincent’in hayatı içinden çıkılması güç bir hal alıyor.

Vincent her gece kabuslar görmeye başlıyor. Zaten bizim için oyunu oluşturan temel unsur da bu kabuslar. Vincent’i kabusundan uyanması için önümüzde kurulu olan blok kulesinin en tepesine ulaştırmamız gerekiyor.

Ayrıca Vincent uyanık olduğu zaman da hikaye akışını etkileyecek bazı kararlar vermek durumundayız.

Eğer puzzle ve platform tarzı oyunlar hoşunuza gidiyorsa, bu oyunu denemenizi tavsiye ederiz.

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Anahtar Kelimeler:
Catherine Playstation oyun

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