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Erşan Kuneri ile gündemde olan Nilperi Şahinkaya'ya şoke eden teklif! "Yere yatsam beni çiğner misin?"

20.05.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz'ın günlerdir konuşulan dizisi Erşan Kuneri'de rol alan Nilperi Şahinkaya İbrahim Selim'in programında "Aldığın en tuhaf teklif ne?" sorusuna samimi bir yanıt verdi. Oyuncu Nilperi Şahinkaya sosyal medyada ayak sevenlerin olduğunu söyleyerek gelen mesajı açıkladı.

Erşan Kuneri ile gündemde olan Nilperi Şahinkaya'ya şoke eden teklif! "Yere yatsam beni çiğner misin?"

Erşan Kuneri dizisinde öne çıkan oyunculardan Nilperi Şahinkaya, İbrahim Selim'in YouTube üzerinden yayınladığı gece şovuna katıldı. Nilperi Şahinkaya kendisini şoke eden mesajlar aldığını söyleyerek bunlara bir de örnek verdi.

Sosyal medyadan hayranlarından pek çok mesaj aldığı bilinen ünlü oyuncu 'Aldığın en tuhaf teklif ne?' diye sorulunca bombayı patlattı.

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Nilperi Şahinkaya, "Sosyal medyada ayakçılar, ayak severler var" diyerek şu yorumda bulundu:

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"'‘Yere yatsam beni çiğner misin? Ayaklarını yıkayabilir miyim?’ diyenler oldu. Bütün kadınların başına geliyor. Ben çok tuhaf buluyorum."


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Nilperi Şahinkaya
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