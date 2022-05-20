Erşan Kuneri ile gündemde olan Nilperi Şahinkaya'ya şoke eden teklif! "Yere yatsam beni çiğner misin?"

Erşan Kuneri dizisinde öne çıkan oyunculardan Nilperi Şahinkaya, İbrahim Selim'in YouTube üzerinden yayınladığı gece şovuna katıldı. Nilperi Şahinkaya kendisini şoke eden mesajlar aldığını söyleyerek bunlara bir de örnek verdi.

Sosyal medyadan hayranlarından pek çok mesaj aldığı bilinen ünlü oyuncu 'Aldığın en tuhaf teklif ne?' diye sorulunca bombayı patlattı.

Nilperi Şahinkaya, "Sosyal medyada ayakçılar, ayak severler var" diyerek şu yorumda bulundu:

"'‘Yere yatsam beni çiğner misin? Ayaklarını yıkayabilir miyim?’ diyenler oldu. Bütün kadınların başına geliyor. Ben çok tuhaf buluyorum."



