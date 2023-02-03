Ersen Martin kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? Beşiktaşlı eski futbolcu Ersen Martin son durumu ile görenleri üzdü

Ersen Martin son hali ile futbolseverleri hen üzdü hem sevindirdi. Geçtiğimiz yıl kalp krizi geçiren eski futbolcunun sağlık durumu merak ediliyordu. Ersen Martin, Instagram'daki paylaşımıyla bir nebze de olsa yüreklere su serpti. Paylaşımın ardından futbolcu ile ilgili araştırmalar sıklaştı. Peki Ersen Martin kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? İşte eski gl kralı ile ilgili bilgiler...

ERSEN MARTIN KİMDİR?

Ersen Martin 23 Mayıs 1979 Almanya doğumludur. Forvet mevkiinde görev alan Türk eski millî futbolcudur. Martin'in erkek kardeşi Erkan Martin'de futbolcuydu.

Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Ersen Martin, 1999 yılında Beşiktaş'ta forma giymeye başladı. Efsane futbolcu Ersen Martin, kariyerinde 11 farklı takımda ter döktü.

ERSEN MARTIN HASTALIĞI NE?

Ersen Martin futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Beşiktaş ve Trabzonspor'daki performanslarıyla Türk futbol tarihine adını yazdıran eski futbolcu Ersen Martin, geçtiğimiz Mayıs ayında kalp krizi geçirdi. Aort damarında yırtık tespit edilen 43 yaşındaki Martin, Siyami Ersek Kalp Hastanesinde ameliyata alınmıştı.

Uzun süre hayati tehlikesi devam eden Ersen Martin, 1 Şubat akşamı, yaklaşık 1 yıl sonra ilk tepkisini verdi.

FUTBOL KARİYERİ

Ersen Martin futbola Almanya'da Nurnberg altyapısında başlayarak Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah beyazlı ekipte as kadroya girmekte zorlandı ve Beşiktaş'tan ayrıldı. 2000-2001 sezonunda Siirtspor forması giydi. Daha sonra futbolculuk kariyerinin en parlak dönemlerini yaşadığı ve Süper Lig gol kralı olduğu Denizlispor'a transfer oldu. 2002-2003 sezonunda Denizlispor'la UEFA Kupası'nda mücadele etti. Denizlispor; Sparta Prag, Lorient ve Olympique Lyonnais'la oynanıp turun geçildiği maçlarda forma giydi.

Ersen'in golüyle 4. Tur'da 27 Şubat 2003'te oynanan Porto maçı 2-2 bitse de bu sonuç Denizlispor için yeterli olmadı ve Ersen takımıyla beraber UEFA Kupası'ndan elendi. Ancak bu gol onun kaydettiği ilk ve tek UEFA Kupası golü olarak kaldı. 2007-2008 sezonunda Trabzonspor'un ilk on birinde kendine pek fazla yer bulamayan Ersen, devre arasında Recreativo'ya transfer oldu. 2 Ocak 2010'da Manisaspor'a transfer oldu. 10 Haziran 2010'da Kasımpaşa'ya giden Ersen, serbest kalınca 2011-12 sezonunun ara transfer döneminde Gençlerbirliği ile anlaştı.



