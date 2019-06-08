SPOR

Ersin Düzen’den flaş Galatasaray ve Trezeguet iddiası!

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.06.2019 11:34 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın, Kasımpaşa'da forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu Trezeguet'in transferi için büyük yol aldığı ve görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.

Ersin Düzen’den flaş Galatasaray ve Trezeguet iddiası!

Spor Toto Süpr Lig’i son şampiyonu Galatasaray, Kasımpaşa’da forma giyen Trezeguet transferi için Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılıların bu transfer için büyük mesafe kat ettiği iddia edildi.

TRT Spor’dan Ersin Düzen’in aktardığı bilgiye, Galatasaray’ın Ocak ayında da kadrosuna katmak istediği Trezeguet için bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve büyük mesafe katettiği öğrenildi.

AVRUPA’DAN DA TEKLİFLER VAR

Öte yandan Trezeguet için Avrupa’dan da teklifler olduğu fakat Galatasaray’ın bir süredir sessiz sedasız bu futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı kaydedildi.

Trezeguet bu sezon Kasımpaşa formasıyla Spor Toto Süper lig’de oynadığı 34 maçta 9 gol atarken, 9 asist yaptı. 2018 yılında Anderlecht’ten Kasımpaşa’ya transfer olan Trezeguet’nin kulübüyle 2021’e kadar sözleşmesi devam ediyor

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig trezeguet Kasımpaşa

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