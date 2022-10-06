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Ersin İnankul kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef’te yer alan Ersin İnankul’un biyografisi

06.10.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ersin İnankul’un kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. MasterChef’in bu akşamki bölümünün çekimleri İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Programa konuk olan isimler arasında Ersin İnankul da yer alıyor. Peki, Ersin İnankul kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ersin İnankul kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef’te yer alan Ersin İnankul’un biyografisi

Ersin İnankul, MasterChef’e konuk olmasının ardından gündem oldu. MasterChef’e bu akşam katılacak olan Ersin İnankul, İGA Dijital Hizmetler ve Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı.

ERSİN İNANKUL KİMDİR?

MasterChef’e bu akşam konuk olan Ersin İnankul, Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bilişim ve yurt dışında finans eğitimi aldıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA yüksek lisansını yapmıştır.
İnankul, TAV bünyesinde çeşitli pozisyonlarda yurt içi ve yurt dışında birçok havalimanında görev aldıktan sonra 2015 Mart ayı itibariyle, “Dijital Hizmetler ve Ticaret’ten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” pozisyonunda desteklerine devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nın, inşaat aşamasından tam kapasite operasyona geçme sürecinde aktif rol oynayan İnankul, havalimanında proje yönetimi, teknolojik altyapı tasarımı ve özel havalimanı sistemleri geliştirme konularında önemli başarılara imza attı.
Ersin İnankul, 2018 yılında Dubai'de havacılık global CIO ve 2019 yılında Türkiye'de yılın CIO'su ödüllerini aldı.

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