Ersun Yanal: Ali Koç önemli lokomotif olacak

Seferihisar Belediyesi Adile Naşit Sahnesi'nde konuşan Yanal, eski takımı Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yerine başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç'un kulübe ve Türk futboluna önemli katkılar sunacağını belirtti. Koç ve ekibini tebrik eden Ersun Yanal, "Aziz Yıldırım, Türk sporuna önemli katkılarda bulunmuş ve birçok ilke imza atmış bir başkan. Demokratik bir seçimdi. Bu demokratik seçimin sonunda Ali Koç başkan oldu. Koç, vizyon olarak düşünecek olursak, önemli bir misyonu temsil eden büyük bir kuruluşun başındaki bir işadamı. Birçok insanın güvenini kazanmış bir insan. Ülke sporu açısından da düşünecek olursak, Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü. Bunu da seçimlerde gördük. Bu sivil toplum örgütünün başında, ülkenin sportif lokomotifliğini üstlenecek olmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum, ülkemize ve Fenerbahçe'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ülke futbolunu Avrupa'yla kıyaslayan Ersun Yanal, Süper Lig'in yüzde 73'le en fazla yabancı oynatılan lig olduğunu dile getirdi. Altyapının eksik olduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Kendi altyapısından yetiştirdiğini oynatamayan bir ligiz. Avrupa ligleri içerisinde gelir olarak altıncı sıradayız ama UEFA sıralamasının ilk 30'una ancak bu yıl bir takım sokabildik. 0-14 yaş arası 18 milyon nüfusla Avrupa'nın en genç nüfusuyuz. 0-19 yaş grubuna geldiğimizde ise Avrupa'nın 33 ülkesinden daha fazla genç nüfusa sahibiz. Ama Avrupa'nın en yaşlı ligiyiz" diye konuştu.