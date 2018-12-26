Ersun Yanal Ali Koç'tan 3 transfer istedi

Erzurum'dan sonra Antalya'ya da diş geçiremeyen Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'si eleştiri yağmuruna tutulurken tecrübeli teknik adam ikinci yarı bambaşka bir takım vaadinde bulundu.

Fenerbahçe'den 3 transfer

Devre arasında gereken her şeyi yapacaklarını ve ikinci yarıya faklı bir profilde çıkacaklarını ifade eden Yanal "Bulunduğumuz bu durum camiamıza yakışmıyor. Fenerbahçe'yi destekleyen milyonlara borcumuzu ödeyeceğiz.

Bu takımı ait olduğu yere taşıyacak donanıma sahibiz. Gerekeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" sözleriyle endişeye mahal olmadığını dile getirdi.

Geleceğe umutla baktıklarını söyleyen "Bu takımın tek eksiği öz güven. Bunu kazanmak da bizim elimizde. Bize güvenenleri değil tenkit edenleri mahcup edeceğiz" diyerek iddiasını ortaya koydu.

Antalya maçının ardından soyunma odasında bir toplantı yapan Ersun Yanal "Bulunduğunuz yerin farkına varın ve sorumluluklarınızı yerine getirin. Kamp döneminde yoğun bir mesai sonrasında ise çok zorlu maçlar bizi bekliyor. Bu size ilk ve son uyarım" sözleriyle herkesten kendine çekidüzen vermesini istedi.

Oyuncular izne çıkarken, mesaiye devam eden Yanal'ın kapsamlı bir rapor hazırladığı ve yönetimden transfer istediği öğrenildi. Ersun Hoca'nın özellikle stoper, orta saha ve bir kanat oyuncusu için ısrarlı olduğu, gönderileceklerin durumuna göre takviye sayısının artabileceği öğrenildi.

Yanal'ın golcü tercihini Soldado'dan yana kullanmasından sonra Slimani'nin kendine takım aradığı da haberler arasında.

Fenerbahçe'de problemin nerede olduğu araştırılıyor. Oysa her şey gün kadar aşikâr. Başkan Ali Koç'un kurduğu yönetim hem kendi arasında iç çekişmeler yaşadı hem de yöneticiler futbolcularla karşı karşıya geldi. Semih Özsoy-Volkan Demirel gerginliği kaptanın kadro dışı bırakılmasına kadar vardı. Takım, tecrübesiz idari menajer Onur Başar ile başarısı tartışılan sportif direktör Damien Comolli'ye teslim edildi. Sonrasında da Samandıra tam bir küskünler evine döndü.

Phillip Cocu'ya teslim edilen takım ayrı bir tartışma konusu oldu.

Rize hezimeti sonrası yardımcı hocalar ile Volkan, Aatıf, Dirar kızağa çekildi. A.Gücü hezimeti sonrası ise Cocu'ya 'güle güle' denildi. Takım yardımcısı Koeman'a teslim edilirken Fenerbahçe gün gün eridi. Şimdi Ersun Yanal'ın da takıma çare olacağı şüpheli. Artık eleştiri okları yönetime dönerken Ali Koç'un ne yapacağı merak konusu…

Spor kamuoyunda en çok merak edilen konulardan birisi Fenerbahçe'nin ara dönemde izleyeceği transfer politikası.