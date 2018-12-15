Yanal'dan Burak Yılmaz bombası!

Fenerbahçe ile 1.5 yıllık mukavele imzalayan Ersun Yanal’ın, forvet bölgesine Burak Yılmaz’ı istediği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sarı-Lacivertli ekibin bu bölgede yaşadığı sorunu çözmesi için güçlü bir alternatif olan Burak Yılmaz’ın şu an Trabzonspor’da kadro dışı olması da satış ihtimalini güçlendiriyor. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın da, “Devre arasında aramızdan ayrılanlar olacak” diyerek Burak ve kaleci Onur’u işaret etmesi, iddiaları daha da alevlendirdi.

Konu ile ilgili olarak Ahmet Ağaoğlu, Akşam Gazetesi'ne konuştu ve çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları;

"KİŞİSEL OLARAK DÜŞÜNCEM BELLİDİR"

Bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Bir oyuncunun satışıyla ilgili karar, yönetim kurulu kararıdır. En azından icra kurulu kararıdır. Bunları menajerlere sormak lazım. Bu haberleri çıkartanlar menajerler. Kimin satılacağının kararını yönetim verir. Ben şunu söyledim kişisel olarak her konuşmamda, ‘Kulübün başkanı dahil, değerini bulduğu takdirde satılır. Çünkü burası bir spor kulübü. Futbolcu alır, futbolcu satar. Olay bundan ibarettir. Trabzonspor’un menfaatleri söz konusu olduğunda, değerini verdikleri takdirde her futbolcunun satışı mümkün olabilir. Burak’a değerini verdikleri zaman oturulur, konuşulur karar verilir