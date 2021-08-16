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Ersun Yanal: Dağınıklık maçı kaybettiriyordu

16.08.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Göztepe maçının ardından çok basit görülen iki kartın kendilerini oyundan düşürdüğünü belirterek, "Daha yüksek tempoda, daha disiplinli, daha ne yaptığını bilen takımız aslında. Bu dağınıklık son dakikada neredeyse maçı kaybettiriyordu" dedi.

Ersun Yanal: Dağınıklık maçı kaybettiriyordu

Süper Lig’in ilk haftasında FT Antalyaspor sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, rakibin oynamak istediği oyuna karşı daha etkili olamadıklarından yakınarak, "Son dakikadaki gelen golle berabere kaldık. Oyunun kart kısmında çok basit görülen iki kart bizi oldukça oyundan düşürdü. Yeni oyuncular, onların ligi tanıması ve oynanan oyunu bilmeleri açısından da bu erken değişiklik bizim istediğimiz oyunda karşılık vermedi. 5 yeni oyuncuyla başladık. Daha yüksek tempoda, daha disiplinli, daha ne yaptığını bilen takımız aslında. Bu dağınıklık son dakikada neredeyse maçı kaybettiriyordu. Daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyoruz. Oyuncularımın performansının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda bunu ortaya koyacağımız günler gelecektir" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
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