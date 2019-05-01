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Ersun Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.05.2019 08:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik patronu Ersun Yanal, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrasında 1 günlüğüne Göcek'e gitti.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Gazeteci ve TV programcısı Kenan Erçetingöz ile bir araya gelen Yanal Fenerbahçe ile ilgili kısa bir değerlendirme yaptı.

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Erçetingöz'ün sosyal medya hesabından paylaştığı video kısa sürede ilgi çekti. Usta gazeteci Kenan Erçetingöz'ün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda konuşan Yanal, "Tatilde değilim. 1 günlük kafa dinleme diyelim. Sabah döneceğim. Fenerbahçe çok daha iyi olacak." dedi. Kenan Erçetingöz, yaptığı paylaşımın üzerine, "Çok şey dedi de. Yazmam. İlk 10'da bitiririz dedi ama" ifadelerini ekledi.

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