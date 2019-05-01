Ersun Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Gazeteci ve TV programcısı Kenan Erçetingöz ile bir araya gelen Yanal Fenerbahçe ile ilgili kısa bir değerlendirme yaptı.
Erçetingöz'ün sosyal medya hesabından paylaştığı video kısa sürede ilgi çekti. Usta gazeteci Kenan Erçetingöz'ün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda konuşan Yanal, "Tatilde değilim. 1 günlük kafa dinleme diyelim. Sabah döneceğim. Fenerbahçe çok daha iyi olacak." dedi. Kenan Erçetingöz, yaptığı paylaşımın üzerine, "Çok şey dedi de. Yazmam. İlk 10'da bitiririz dedi ama" ifadelerini ekledi.
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