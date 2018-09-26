Ersun Yanal Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Fenerbahçe'de 1-1 biten Beşiktaş derbisinin sonucu taraftarı mutlu etmedi, Fırat Aydınus'un son düdüğünün ardından tribünler "Ersun Yanal" tezahüratlarıyla inledi.

Cocu'nun sezon başından bu yana takımı oturtamaması ve alınan sonuçlar, taraftardaki kredisini bitirirken, sarılacivertliler maç sonrasında Başkan Ali Koç'a isteklerini yinelediler. Başkan, "Hani sabredecektiniz? Çok insafsızsınız"diyerek sitem etse de, Fenerbahçe taraftarının isteği ortada. Peki bu işin oluru var mı? İşte tüm detaylarına kadar Fenerbahçe ve Ersun Yanal gerçeği.

PHİLLİP COCU ŞU ANDA GİTMİYOR

Ersun Yanal'ın kısa vadede takımın başına geçmesi zor görünüyor. Çünkü derbi maçın ilk yarısında oynanan futbol yöneticileri memnun etti. Cocu'nun gönderilmesi fikri şimdilik rafa kalktı. Ali Koç'un ifadesiyle "Büyük bir facia olmazsa" Hollandalı ocak ayına kadar takımın başında kalacak. Bu süreç içerisinde teknik direktör değişimi mümkün değil.

COMOLLİ KALIRSA İMKANSIZ!

Cocu ayrılsa bile, Damien Comolli faktörü Ersun Yanal'ın önündeki en büyük engel. Yanal, başında bir sportif direktörle göreve gelmek istemez. Zaten bunu bilen Comolli de yeni bir teknik direktör seçerken Yanal'ı listenin sonlarına atacaktır. Cocu ile birlikte Comolli de görevden alınmazsa Yanal'ın ikinci kez Fenerbahçe'de göreve gelmesi imkansız.