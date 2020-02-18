Ersun Yanal: Galatasaray derbisini kazanamazsak görevi bırakırım

Fenerbahçe'de son 3 haftada alınan kötü sonuçlar sonrasında hedefte tahtasına oturtulan Ersun Yanal'ın geleceği Galatasaray derbisine bağlı...
Pazar gün oynanacak maçta alınacak kötü bir sonuç Fenerbahçe'yi hem moral açısından yıkacak hem de şampiyonluk yarışında sıkıntıya sokacak. Zorlu mücadele öncesinde ise gözler teknik direktör Ersun Yanal'ın üzerinde...
Ersun Yanal, Ankaragücü mağlubiyeti sonrasında "Sorumlusu benim. Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları neyi gerektiriyorsa onun da arkasında dururum. Ne gerekiyorsa yaparız. Başkanımız ve yönetimle masaya yatırırız, karşılıklı olarak tartışırız ve ne gerekiyorsa yaparız. Taşın altına elimizi her zaman sokarız" açıklamasını yaparak Fenerbahçe ile yollarını ayırabileceğinin sinyalini vermişti... Bu konu kulüp içinde de konuşuluyor. Yapılan yorumlar Yanal'ın derbide puan kaybetmesi durumunda istifa edeceği yönünde...
Tecrübeli teknik adamın sözleşmesinde ise herhangi bir tazminat maddesi bulunmuyor... Yanal'ın ayrılması durumunda sadece sezonun geri kalanında alacağı olan maaş ödenecek. Yılda 1milyon 750 bin Euro kazanan Yanal, gönderilirse kalan 525 bin Euro'yu (yaklaşık 3.4 milyon TL) almaya hak kazanıyor. Ancak, 58 yaşındaki çalıştırıcı derbi sonrası istifa ederse bu parayı da almayacak.
Ersun Yanal'ın da "Pazar günü Galatasaray maçında puan kaybedersek görevi bırakırım" dediği iddialar arasında yer alıyor.
(Akşam)
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