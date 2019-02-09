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Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tartışma konusu oldu

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 09.02.2019 12:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor’a 1-0 mağlup olurken kötü oyun ve Ersun Yanal’ın yaptığı oyuncu değişiklikleri tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ligdeki ilk mağlubiyetini Kayserispor deplasmanında alırken tecrübeli teknik adamın oyuncu değişiklikleri geceye damga vurdu.

Fenerbahçeli taraftarlardan eleştiri

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Maça tutuk başlayan Fenerbahçe’de Tolgay Arslan’ın fizik yetersizliği göze çarparken Andre Ayew de formsuz görüntüsünü sürdürdü. Oyunda kaldığı 72 dakika boyunca çok top kaybeden ve ikili pozisyonlarda zayıf kalan Tolgay Arslan, maçın son düdüğünün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü. Ayew’in etkisiz oyunu ise sarı-lacivertlileri sürekli sağ kanattan atak olgunlaştırmaya itti. Soldado’nun kırmızı kart görmesinin ardından ikinci yarıya ileri uçta başlayan Ganalı, biraz daha etkin gözükse de yine istenileni veremedi.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Maça tutuk başlayan Fenerbahçe’de Tolgay Arslan’ın fizik yetersizliği göze çarparken Andre Ayew de formsuz görüntüsünü sürdürdü. Oyunda kaldığı 72 dakika boyunca çok top kaybeden ve ikili pozisyonlarda zayıf kalan Tolgay Arslan, maçın son düdüğünün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü. Ayew’in etkisiz oyunu ise sarı-lacivertlileri sürekli sağ kanattan atak olgunlaştırmaya itti. Soldado’nun kırmızı kart görmesinin ardından ikinci yarıya ileri uçta başlayan Ganalı, biraz daha etkin gözükse de yine istenileni veremedi.

Ersun Yanal ikinci yarıya Mehmet Ekici-Moses değişikliğiyle başladı. Nijeryalı futbolcu vasatı aşamadı ancak mücadele 0-0 devam ederken Jailson’a verdiği müthiş pasla takımını mutlak gol pozisyonuna soktu. Jailson kötü bir vuruşla bu net pozisyonu harcadı.

Ersun Yanal ikinci yarıya Mehmet Ekici-Moses değişikliğiyle başladı. Nijeryalı futbolcu vasatı aşamadı ancak mücadele 0-0 devam ederken Jailson’a verdiği müthiş pasla takımını mutlak gol pozisyonuna soktu. Jailson kötü bir vuruşla bu net pozisyonu harcadı.

72’de Tolgay Arslan’ın yerine oyuna dahil olan Frey ise taraftarı çileden çıkardı. Sakatlıktan yeni çıkan ve fiziksel eksikliği çok net belli olan İsviçreli forvet, neredeyse aldığı her topu kaybetti ve Yanal’ın planlarını suya düşürdü.

72’de Tolgay Arslan’ın yerine oyuna dahil olan Frey ise taraftarı çileden çıkardı. Sakatlıktan yeni çıkan ve fiziksel eksikliği çok net belli olan İsviçreli forvet, neredeyse aldığı her topu kaybetti ve Yanal’ın planlarını suya düşürdü.

83’te Ayew’in yerine giren Eljif Elmas da oyuna girdikten 4 dakika sonra atağa çıkarken yaptığı basit top kaybı sonrası Fenerbahçe’nin gol yemesine sebep oldu. Eljif ayrıca maçın uzatma dakikalarında da önemli bir pozisyondan yararlanamadı.

83’te Ayew’in yerine giren Eljif Elmas da oyuna girdikten 4 dakika sonra atağa çıkarken yaptığı basit top kaybı sonrası Fenerbahçe’nin gol yemesine sebep oldu. Eljif ayrıca maçın uzatma dakikalarında da önemli bir pozisyondan yararlanamadı.

Fenerbahçeli taraftarlar bu kritik maçtaki mağlubiyetin faturasını Ersun Yanal, Frey ve Eljif Elmas’a kesti.

Fenerbahçeli taraftarlar bu kritik maçtaki mağlubiyetin faturasını Ersun Yanal, Frey ve Eljif Elmas’a kesti.

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Anahtar Kelimeler:
spor toto süper lig Fenerbahçe Ersun Yanal Kayserispor Eljif Elmas Frey

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
DURUN BİSMİLLAH ADAM YENİ GELDİ YENİNCE İYİ YENİLİNCE KÖTÜ BIRAKIN YAHU ADAM İŞİNİ YAPSIN ERSUN YANAL İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR BEN BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK SÖYLÜYORUM
haklılar.gelenler sıfır katkı sağladı
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