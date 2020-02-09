Ersun Yanal'ın tepkisi: Şerefsiz, görmedin desem...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Hakemlerin hata yapmasının anormal bir durum olmadığını belirterek sözlerine başlayan Yanal, "Futbolun içinde kalmak ve futbol konuşmak için çaba harcıyoruz. Çok iyi oynamadık, zaman zaman etkili olduk ama futbolun dışında şeyler de var. Hakem hata yapabilir ve biz onlarla ilgili konuşmuyoruz. Biz de hata yapıyoruz, kaçırıyoruz." dedi. "CAMİANIN AYARLARINI BOZUYORSUNUZ" VAR sistemine rağmen adaletsiz bir durum olduğunu vurgulayan deneyimli hoca, "Elektronik bir sistem var, neden eşit olamıyoruz? Herkes bizden hesap soruyor, biz kime hesap soracağız? Kimden öğreneceğiz? Kaybedebilirdik, futbol bu ama eşitlik yoksa nasıl olacak. Koskoca camianın ayarlarını bozuyorsunuz! Sonunu nasıl getireceksiniz?" ifadelerini kullandı. "SORUMLUSU HESAP VERSİN" Yapılan hataların nedeninin açıklanması gerektiğini kaydeden antrenör, "Pardon mu diyeceksiniz? Hep mi bizimle başlayacaksınız? Kabak tadı verdi! Bunun sorumlusu kimse çıksın konuşsun, hesap versin. Fenerbahçe camiası üzülüyor, herkes şapkasını önüne koysun. F.Bahçe her şeyin üstesinden gelir. Ayarları düzeltin. Ayaklarınızı denk alın" diye konuştu.

"ŞEREFSİZ; NASIL GÖRMEDİN DİYEBİLİR MİYİM?" Ümit Öztürk'e mesaj yollayan Yanal, "Bu iş selfie çektirmeye benzemez, bu ciddi bir iştir. Sen VAR'a gitmeye gereken pozisyonda gitmiyorsan, VAR'daki hakem uyuyorsa, çekirdek mi çitliyor artık, ne yapıyorsa... Çok komik ya, adamın eline çarpıyor top, bizim adamın önüne düşecek, gol olacak ve bunu görmüyor adam VAR'da. Vay anasına ya... Öfffff.... Bu itham oluyor o zaman, ben nasıl itham edeyim! Adaletin olduğu yerde nasıl suçlayayım ben bu adamı? Ben sana 'şerefsiz bunu nasıl görmedin' diyebilir miyim? Nasıl derim. Bilmiyorum ondan duymak lazım, anlamak lazım. Yetkililerin konuşması gerekiyor. Altay çıktı, 3 cm. ölçmüşler, doğrudur, bunu uygulayın, yapın. Keşke futbolu konuşsak, ah be arkadaş ya... Biz hakemlerle falan konuşmuyoruz, öyle bir adetimiz yok. Saygı duyuyoruz, demek ki VAR'dan uyarı gelmedi. Ya hatlar kesiliyor... Bugün de birkaç hat kesilmiş" mesajını verdi. "LİGDEN ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNÜR MÜSÜNÜZ?" CEVABI Ligden çekilmeyi düşünüp düşünmeyecekleri sorulan tecrübeli hoca, "Bu büyük bir karar. Bu bizim kararımız olamaz. O kadar can yanıyor ki artık... Futbol, bir kural ve adalet içinde yapılması gereken bir oyun. Oyun oynanırken, kural değişmez. Yarıda kural değişti, hakemler kalecilerin ayağına bakmaya başladı. Seninle tavla oynuyoruz, sen beni yenmeye başlıyorsun, kural değiştiriyoruz. Yolda giderken 'Sen beni yeniyorsun, kural değiştireyim' diyorum." cevabını verdi.