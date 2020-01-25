Ersun Yanal: Kalite tesadüf değildir!

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe zirve yolundaki kritik maçta Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Ersun Yanal'dan açıklamalar geldi.

İşte Ersun Yanal'ın açıklamalar;

"KALİTE TESADÜF DEĞİLDİ"

Rakip sahada yüzde 55'e yakın oynamak ikili mücadeleleri rakip sahada kazanmak, coşkuyu oluşturmak önemli. Kalite tesadüf değil. Oyuncularım kaliteyi gösterdi. Fenerbahçe şampiyonluğa taşıyacağı bu oyunu devam ettirecek. Hangi rakip olursa olsun yapmalıyız. Rakibimiz yenilmiyordu hak ettiğimiz bir galibiyet aldık.

"FENERBAHÇE'Yİ ELAZIĞ'A GÖTÜREBİLİRİZ"

Maçı konuşuyoruz ama doğal afet yaşadık. En acı günlerimizden biriydi. Burada oynamayıp sonra oynayabilirdik, çok üzgünüz işimizi yapıyoruz ama içimiz kan ağlıyor. Fenerbahçe bu konuda elinden geleni yapacaktır. Yardımsa özel maç da olabilir. Fenerbahçe'yi oraya götürebiliriz aklıma gelen bu şu an. Türkiye deprem bölgesinde. Bununla yaşamayı öğrenmeli ve duyarlı olmalıyız.

"FENERBAHÇE'DE GURURLUYUM"

Fenerbahçe her alanda duyarlığını göstermiştir 3 Temmuz'dan bu yana. Böyle büyük bir camiada olduğum için gururluyum. Fenerbahçe, her konuda duyarlılığını gösteren sivil toplum örgütüdür

