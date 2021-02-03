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Ersun Yanal, maçın hakemine isyan etti!

03.02.2021 21:34 | Son Güncelleme:
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Ersun Yanal, maçın hakemine isyan etti!

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem yönetimine büyük tepki gösterdi.

Öncelikle Beşiktaş'ı değerlendiren Yanal, "Beşiktaş iyi bir takım. Sergen Hoca ile hedeflerini çok güzel kovalıyorlar, zevkle izliyoruz. İyi futbol oynuyorlar, hedeflerini sezon sonuna kadar sürdüreceklerdir. Biz de kendi mücadelemizi götürmeye çalışıyoruz." dedi.

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"KISA ETEK GİBİDİR"

Hakemin gösterdiği kırmızı kart ile maçın gidişatını değiştirdiğini söyleyen teknik adam, "İstatistikler kısa etek gibidir, onu istediğiniz yere çekebilirsiniz. Antalyaspor 2 şut attı ama hakem 1 şut attı. Allah'tan onu da Boffin kurtardı. Sistemi sorgulatmayın! Hepimiz çok üzgünüz. Pandemi var, 21 takım var. Turneye çıkmış tiyatrocular gibi sürekli maç yapıyoruz. Herkesin sinirleri gergin ama bu hatayı yapıyorsan, bu işi yapmayacaksın." ifadelerini kullandı.


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