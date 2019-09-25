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Ersun Yanal: Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 25.09.2019 07:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Yanal paylaşımında "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır" dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli teknik ekip, Volkan Demirel ve Damien Comolli'nin de içerisinde bulunduğu bir selfie paylaştı.

Başarılı teknik adamın bu paylaşımı Galatasaray derbisinin oynanacağı hafta olması sebebiyle oldukça manidar bulunurken, taraftarlardan kısa sürece binlerce beğeni ve yorum geldi.

Öte yandan Yanal'ın paylaşımında dikkat çeken bir diğer detay da görselin üzerindeki yazıydı. Sarı-lacivertli teknik adam, bir önceki Fenerbahçe kariyerinde de dile getirdiği "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır" sözünü yinelemiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ersun Yanal Fenerbahçe spor toto süper lig galatasaray volkan demirel Comolli

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