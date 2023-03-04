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Ersun Yanal: “Oyuncularımı tebrik ediyorum”

04.03.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, galibiyetten dolayı memnun olduğunu belirterek, “Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

Ersun Yanal: “Oyuncularımı tebrik ediyorum”

Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Alanyaspor’un yeni Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyun planlarını sahaya yansıttıklarını belirtti. Maçta rakip takımı etkisizleştirip kendi oyunlarını kabul ettirmek için mücadele verdiklerini aktaran Yanal, 69’uncu dakikada kırmızı kartla 1 kişi eksik kalmalarının ardından 30 dakika zorlandıklarını söyledi.

Yanal, galibiyeti çok isteyip başardıklarını da sözlerine ekleyerek, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir tepki göstermeleri gerekiyordu. Bundan sonraki maçta kendilerine daha güvenli bir şekilde istedikleri ofansif oyunda kendilerini kanıtlayacaklardır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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