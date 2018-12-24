Ersun Yanal: Özlenen Fenerbahçe'yi göstermeye mecburuz

Ersun Yanal'la umut dolu bir sayfa açan F.Bahçe'de hedef devre arasına moralli girmek. BB Erzurum karşılaşmasında beklenmedik bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, ligin flaş ekiplerinden Antalya'yı evinde devirerek 4 haftalık galibiyet hasretine nokta koymak istiyor.

Oyuncularıyla bir toplantı yapan Yanal, "Erzurum maçının ilk yarısındaki mücadele ve coşku bizim kalan maçlardaki formatımızın temelini oluşturacak. Bunun süresini ve temposunu artırarak, savaşarak yola devam etmemiz gerek. Tek eksiğimiz öz güven" diye konuştu.

SİZ İNANIN YETER

Devre arasına moralli girmelerinin önemine vurgu yapan tecrübeli hoca, "Sıkıntılı süreci birlik olarak aşacağız" derken, "Giresun'da birçok doğru yaptık ama yeterli değil. Çok daha fazlasını başarabiliriz, yapacağız da" sözleriyle takıma duyduğu güveni dile getirdi.

"F.Bahçe her zaman kazanmak için oynar" ifadesiyle tempolu hücumlar istediğini belirten Yanal, "Bizi destekleyen milyonlara özlenen F.Bahçe'yi göstermeye mecburuz" dedi. (TÜRKİYE)

