Ersun Yanal: Savunma, korkaklık değildir

Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 2-0 mağlup olarak ikinci olan Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erken gol sonrası toparlayamadıklarını dile getiren Yanal, "Erken bir gol yedik ve oyunu toparlayamadık. İkinci yarı toparladık ama gecikmiş olduk. Pozisyonları da kaçırdık. Beşiktaş'ın tecrübesi, maçı tutmayı bildiler. Beşiktaş'ı kutluyorum. Onlara başarılar diliyorum. Yorucu ve uzun bir sezondu. Kovid, transfer yasağı.. Dar bir kadro ile geldik. Bütün oyuncularımı kutlarım. Onların daha iyi performans yapmaları için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Savunma futbolu hakkında konuşan Ersun Yanal, "Savunma futbolda öne çıkmaya başladı. Savunma yapmak, korkmak değildir. Kazanmanın koşulunu oluşturmaktır. Elinizde alternatif yoksa, bunu seçmek ve kazanmaya yönelik uygulamaya koymak zorundasınız. Bizim oyunumuzun aynısı İngiltere ve İtalya'da da var. Orada yapılınca 'Dahi', burada yapılınca 'Olmaz.'" ifadelerini kullandı.

