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Ersun Yanal: Tarihe geçecek bir maçtı

19.09.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yenildikleri için üzgün olduğunu belirterek, "Bugünkü maç bence çok ders alınacak tarihe geçecek bir maçtı. Pozitif oyunumuzu skora yansıtamadığımız için üzülüyorum" dedi.

Ersun Yanal: Tarihe geçecek bir maçtı

Süper Lig’in 5. haftasında FT Antalyaspor, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Beşiktaş’a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Mücadelenin ilk yarısında top hakimiyetinin kendilerinde olduğunu dile getiren Yanal, oyun kontrolü ve goller ile ilk yarıyı güzel bir şekilde bitirdiklerini belirtti.

"ÜZÜLÜYORUM"

İlk yarının son anlarında 3. gol şansını da yakalamalarına rağmen bunu başaramadıklarını ifade eden Ersun Yanal, "İkinci yarının hemen başında yediğimiz gol sonrasında o paniği doğru yönetmek gerekiyordu. Bu sırada yine pozisyonlar bulduk. Ancak böyle maçlarda gol atamazsan rakibin tecrübeli ve kaliteli oyuncuları pozisyon yakaladıkları zaman affetmiyorlar. Mağlubiyetin bütün sorumluluğu bana ait. İyi oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu biliyorum. Bugünkü maç bence çok ders alınacak tarihe geçecek bir maçtı. Pozitif oyunumuzu skora yansıtamadığımız için üzülüyorum" ifadelerine yer verdi.

İSTİFA CEVABI

Taraftarın istifa etmesi yönündeki tezahüratlarını da değerlendiren Yanal, "İstifa taraftarla paylaşılacak bir konu değil. Yönetimle paylaşılacak bir konu. Taraftar yendiği zaman hoşuna gider, yenildiği zaman kızar. Belki yönetimle taraftar konuşur. İstifayı burada konuşacak değilim" açıklamasını yaptı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Ersun Yanal Süper Lig Antalyaspor
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