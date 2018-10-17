Ersun Yanal gerçeği ortaya çıktı! Teklifi reddetmiş

İran'ın Traktör Sazi takımı Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerine göz dikti. Aykut Kocaman'dan olumsuz yanıt alan Sazi'yi Ersun Yanal'ın da reddettiği ortaya çıktı.

Aykut Kocaman'ın Traktör Sazi'den gelen teklifi nazikçe reddetmesi sonrası İran ekibi Ersun Yanal'a gitti. Traktör Sazi yetkililerinin Ersun Yanal'a menajerler aracılığıyla yıllık 1.5 milyon Euro teklif ettiği, Yanal'ın ise yıllık 3 milyon Euro istediği belirtildi.

