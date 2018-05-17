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Ertaç Özbir Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.05.2018 14:04 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı kalecisi Ertaç Özbir, kendisine Fenerbahçe’den teklif geldiğini söyleyerek, “Fenerbahçe'yle ilgili şu sıralar yoğun bir gündem oluştu. Bir görüşme var. Bunu yalanlayamam. Bir görüşme olduğu aşikar. Ama kesinleşmiş bir durum yok” dedi.

Ertaç Özbir Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ertaç Özbir, lige Kayserispor galibiyetiyle nokta koymak istediklerini belirterek, “Sezona yeni bir hocayla başlamıştık. Ertuğrul hocayla takım olarak pek bir uyum sağlayamadık. Bu tabi Ertuğrul hocanın kötü bir hoca olduğunu kesinlikle göstermez. Tabi ki de onunda kendine göre artıları var. Ama Ertuğrul hocandan sonra Erol hocayla bir ivme yakaladık. İyi sonuçlar almaya başladık. Buda tabi ki takımın özgüvenine yansıdı. O özgüven arttıktan sonrada istediğimiz sonuçları alabildik. Artık ligin sonuna geldik. Son hafta Kayserispor maçı var. Bu maçı da kazanarak, ligi en iyi şekilde taraftarlarımızı da mutlu ederek ayrılmak istiyoruz” dedi.

“F.Bahçe'yle bir görüşme var”

Kendisine Fenerbahçe’den bir teklif geldiğini de belirten Ertaç, “Sezona Fabien ağabeyimizle başlandı. Sonrasında da forma şansı bana geldi. Bende iyi bir sezon çıkarttım. Takım arkadaşlarımla beraber iyi bir uyum süreci yakaladım. Sezon benim açımdan iyi geçti diyebilirim. Fenerbahçe'yle ilgili şu sıralar yoğun bir gündem oluştu. Bir görüşme var. Bunu yalanlayamam. Bir görüşme olduğu aşikar. Ama kesinleşmiş bir durum yok. İki kulüp ve benim açımdan hayırlısı neyse o olsun” şeklinde konuştu.

“Taraftarlarımızı da bu maça davet ediyorum”

Başarılı kaleci son olarak Malatyalı taraftarları Kayseri maçına davet ederek, “Şuan hedeflediğimiz puana geldiğimizi düşünüyorum. Kayserispor maçına da ciddiyetle hazırlanıyoruz. Bütün taraftarlarımızı da bu maça davet ediyorum. Güzel bir kapanış olsun. Sezonu da sağlıklı bir şekilde, sakatlıksız tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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