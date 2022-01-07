Ertaç Özbir'in vurduğu top Fırat Aydınus'un kafasına geldi! Bakın maç sonunda ne oldu...

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının son düdüğüyle birlikte ilginç bir an yaşandı. Maçın hakemi Fırat Aydınus karşılaşmanın son düdüğünü çaldıktan sonra talihsiz bir an yaşadı.

TOP KAFASINA GELDİ, ÖZÜR DİLEDİ

Ertaç Özbir, Fırat Aydınus'un son düdüğüyle birlikte topu gelişigüzel bir şekilde uzağa atmak istedi. Vurduğu top hakem Fırat Aydınus'un tam kafasına isabet etti. İlk önce durumun farkında olmayan Ertaç Özbir takım arkadaşlarının yanına gitti. Uyarıların ardından olayı anlayan tecrübeli kaleci, Fırat Aydınus'un yanına giderek sarılıp özür diledi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

