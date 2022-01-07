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Ertaç Özbir'in vurduğu top Fırat Aydınus'un kafasına geldi! Bakın maç sonunda ne oldu...

07.01.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir'in maçın bitiş düdüğüyle birlikte vurduğu top, hakem Fırat Aydınus'a isabet etti. Ertaç Özbir ilk önce topun Fırat Aydınus'a isabet ettiğini anlamadı ve takım arkadaşlarıyla tokalaşmaya gitti. Daha sonra topun Fırat Aydınus'un kafasına isabet ettiğini öğrenen Ertaç maçın hakemi Fırat Aydınus'un yanına giderek sarılarak özür diledi.

Ertaç Özbir'in vurduğu top Fırat Aydınus'un kafasına geldi! Bakın maç sonunda ne oldu...
Ertaç Özbir

Ertaç Özbir

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Yeni Malatyaspor
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Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının son düdüğüyle birlikte ilginç bir an yaşandı. Maçın hakemi Fırat Aydınus karşılaşmanın son düdüğünü çaldıktan sonra talihsiz bir an yaşadı.

TOP KAFASINA GELDİ, ÖZÜR DİLEDİ

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Ertaç Özbir, Fırat Aydınus'un son düdüğüyle birlikte topu gelişigüzel bir şekilde uzağa atmak istedi. Vurduğu top hakem Fırat Aydınus'un tam kafasına isabet etti. İlk önce durumun farkında olmayan Ertaç Özbir takım arkadaşlarının yanına gitti. Uyarıların ardından olayı anlayan tecrübeli kaleci, Fırat Aydınus'un yanına giderek sarılıp özür diledi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Yeni Malatyaspor
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