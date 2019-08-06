Ertan Arabacı 37 yıldır boşanmaya çalışıyor

Balıkçı Ertan Arabacı (60), 1979 yılında Balıkesir’in Manyas İlçesi’ne bağlı Kocagöl Köyü’nde Cemile Arabacı (63) ile resmi nikah kıyarak evlendi. Bu evliliğin ardından Ertan Arabacı 1980 yılının Ağustos ayında askere gitti. 20 aylık askerlik görevinin ardından 1982 yılında köye dönen Arabacı eşinin bir sorunu olmadığı halde kimseye haber vermeden çekip gittiğini öğrendi. Bunun üzerine eşinin ailesi ile görüşen Arabacı onlarında yardımını alamayınca olayı jandarmaya bildirdi ve eşinin bulunması için çaba gösterdi.

İSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞ



2 yıl boyunca eşini arayan Arabacı bu sürede eşinin ismini Medine Tombalak olarak değiştirdiğini kendisine sahte kimlik çıkartarak hayatını sürdürdüğü dedikodularını duydu ancak ne jandarma nede kendisi eşini bulamadı. Boşanmak için mahkemeye başvuran Arabacı eşinin resmi olarak bulunamadığı için ise boşanamadı.

TEK İSTEKLERİ RESMİ NİKAH KIYMAK



Aradan geçen yılların ardından Ertan Arabacı Adana’nın Yumurtalık ilçesine taşındı ve burada Elif Tik (60) ile dini nikah kıyarak evlendi. Resmi nikah kıyamadıkları için mağdur olduklarını belirten çiftin tek istekleri ölmeden önce resmi nikah kıyarak evliliklerini taçlandırmak.