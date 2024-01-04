Ertelenen olaylı Süper Kupa maçı için ilk kez tarih verildi! Toplantıdan karar çıktı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali, yaşanan olaylar sonrası iki takımın da maça çıkmaması nedeniyle ertelenmişti.

Mücadelenin ne zaman oynanacağı merak konusu olurken, Türkiye Futbol Federasyonu Pazartesi günü Riva'da gerçekleştirilen toplantıyla bu konu hakkında net olmasa da bir tarih belirledi.

BU AY İÇİNDE OYNANACAK

Gerçekleşen toplantı sonrası maçın ocak ayı içinde oynanması için adımlar atıldı. Bu kararın arkasında, maçın siyasi bir platforma çekilmesini engellemek ve yayın haklarıyla ilgili sorunlar yaşanmamasını sağlamak amacı yattığı öğrenildi.

LİG BİR HAFTA KAYDIRILACAK

EURO 2024 nedeniyle 19 Mayıs'ta bitecek ve zaten fazlasıyla sıkışık olan takvim bir hafta kaydırılacak. İlerleyen aylarda bu ertelenen maçlar hafta içine konulacak.





