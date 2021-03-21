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Ertem Şener: Beşiktaş'ı kazandırtmayacaklar!

21.03.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV100 ekranlarında Ertem Şener'in hazırlayıp sunduğu "Var odası" programında Ertem Şener'in Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile ilgili yorumu gündem oldu.

Ertem Şener: Beşiktaş'ı kazandırtmayacaklar!

Ertem Şener'in hazırlayıp sunduğu "Var odası" programı yine gündeme damga vurdu. Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ile ilgili konuşan Ertem Şener, sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe yapacakları Süper Lig maçıyla 353. kez karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak derbi maçında sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 352 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 488 golüne, Beşiktaş 447 golle karşılık verdi.

"BEŞİKTAŞ'I KAZANDIRTMAYACAKLAR"

Programın moderatörü Ertem Şener'in Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ile ilgili yorumu gündem oldu. Ertem Şener, "Beşiktaş'ı pazar günü kazandırtmayacaklar. Maçı kazanmasını engelleyecekler. O kirli ellere dikkat edin." ifadelerini kullandı.


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