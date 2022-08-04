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  4. Ertem Şener'in dönüşü kaos yarattı! Ortalık karıştı! ''Siz hiç kazık yediniz mi?''

Ertem Şener'in dönüşü kaos yarattı! Ortalık karıştı! ''Siz hiç kazık yediniz mi?''

04.08.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ertem Şener'in Beyaz TV'ye döndüğünü açıklamasından sonra, geçen sene TV100'de çalıştığı eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den göndermeli bir tepki geldi.

Ertem Şener'in dönüşü kaos yarattı! Ortalık karıştı! ''Siz hiç kazık yediniz mi?''

Uzun yıllar Beyaz TV'de çalışan fakat sonrasında yollarını ayırıp TV100'e transfer olan Ertem Şener, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beyaz TV'ye geri döndüğünü açıklamıştı. TV100'de program yaptığı eski hakem Deniz Ateş Bitnel ise Ertem Şener'e tepki gösterdi.

"SİZ HİÇ KAZIK YEDİNİZ Mİ?"

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Deniz Ateş Bitnel'den Şener'e sert bir gönderme geldi. BitneL, "Siz hiç kazık yediniz mi? Ben defalarca yedim, ama insanlara güvenmekten asla vazgeçmedim!!! Unutmayın; Yediğimiz kazıkların toplamıdır TECRÜBE!!!" ifadelerini kullandı.

ERTEM ŞENER CEVAP VERDİ: BANA DEMEZ

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Deniz Ateş Bitnel'in bu paylaşımına Ertem Şener'den cevap geldi. Şener, "Bana diyemez değil, DEMEZ ! Kim kazık attıysa onlara söylüyor. Ben Deniz hoca hakemlik camiasından ayrılmak zorunda kaldıktan sonra kendisini tv yorumculuğuna getirerek ismini hatırlatmasına sebep oldum. Böyle bir iyiliğe, nankörlük yapacak kadar kötü biri değil Deniz hoca!!!" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Beyaz TV Ertem Şener
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