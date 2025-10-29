SPOR

Ertuğrul Doğan'dan formda görüntüsüyle dikkat çeken Trabzonspor için açıklama! "Bu takım kendi hikayesini yazıyor"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımın son dönemde ortaya koyduğu performansın umut verici olduğunu belirterek bordo-mavili ekibin gençlik enerjisiyle tecrübeyi harmanlayan yapısının Süper Lig’de kendi hikayesini yazmaya başladığını söyledi.

Ertuğrul Doğan'dan formda görüntüsüyle dikkat çeken Trabzonspor için açıklama! "Bu takım kendi hikayesini yazıyor"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde yer alan açıklamasında, geride bıraktıkları süreç takım adına umut verici bir tabloyu ortaya koyduklarını belirterek, "Sahada sergilenen mücadele, gençlik enerjisiyle tecrübenin harmanlandığı bir yapının ilk meyvelerini veriyor. Bu kadro, Süper Lig’de kendi hikayesini yazmaya başladı. Elbette bu hikaye inişleriyle çıkışlarıyla, sabırla ve kararlılıkla büyüyecektir" diye konuştu.

"FATİH TEKKE İLE YÜRÜTTÜĞÜMÜZ PLANLAMA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR FUTBOL MODELİNE DAYANIYOR"

Ertuğrul Doğan dan formda görüntüsüyle dikkat çeken Trabzonspor için açıklama! "Bu takım kendi hikayesini yazıyor" 1

Avrupa futbolunda birçok kulübün benzer yapılanmalarla önemli başarılar elde ettiğini belirten Doğan, "Trabzonspor da sürdürülebilir bir futbol modeliyle geleceğini inşa ediyor. Benfica ve Sporting Lizbon, genç yetenekleri sistemli şekilde geliştirip parlatan, ardından bu oyuncuları hem sportif hem ekonomik değer üretecek biçimde dünya futboluna kazandıran örnekler arasında yer alıyor. Biz de Trabzonspor olarak bu vizyonu benimsiyoruz. Teknik direktörümüz Fatih Tekke ile birlikte yürüttüğümüz planlama tamamen sürdürülebilir bir futbol modeline dayanıyor. Genç oyuncuların gelişimini merkezine alan, tecrübeyle yoğrulmuş bu yapı kulübümüzün geleceğini şekillendirecektir" ifadelerini kullandı.
Geçmişin hatalarından ders çıkardıklarını vurgulayan Doğan, "Her bir oyuncumuza gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum. Onların gelişimine ve emeğine olan desteğimizi bir kez daha en güçlü şekilde vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

"TRABZONSPOR KARAKTERİNİ YENİDEN BELİRGİN KILACAĞIZ"

Ertuğrul Doğan dan formda görüntüsüyle dikkat çeken Trabzonspor için açıklama! "Bu takım kendi hikayesini yazıyor" 2

Trabzonspor’un artık dünyanın her köşesine açıldığını ifade eden Doğan, scouting ağını genişleteceklerini belirterek, "Hangi turnuva olursa olsun scout ekibimiz oraya gidecek, genç ve gelecek vaat eden yetenekleri en erken aşamada tespit edip takımımıza kazandıracaktır. Sadece dışarıdan oyuncu bulmakla yetinmeyecek, kendi altyapımızdan da üretmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Trabzon’un ruhunu taşıyan, kulübün değerleriyle yetişmiş gençleri futbol sahnesine çıkaracak bir yapıyla hem sahada hem kulüp kültüründe Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız" sözlerini kaydetti.

"TRABZONSPOR, BİRLİK DUYGUSUNU SAHAYA YANSITTIĞINDA HER ZAMAN BÜYÜK İŞLER BAŞARDI"

Ertuğrul Doğan dan formda görüntüsüyle dikkat çeken Trabzonspor için açıklama! "Bu takım kendi hikayesini yazıyor" 3

Taraftarlara da çağrıda bulunan Başkan Doğan, tribünlerin doluluk oranına dikkat çekerek, "Bu sürecin aktif bir parçası olmanız başarının anahtarıdır. Trabzonspor camiası, birlik duygusunu sahaya yansıttığında her zaman büyük işler başardı. Tribünlerin son maçlarda beklenen ölçüde dolmaması içimizi burksa da bundan sonraki karşılaşmalarda stadyumu tamamen dolduracağınıza olan inancım tamdır. Bu takım desteği sonuna kadar hak eden bir topluluk ruhuyla sahada yer alıyor" dedi.
Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor kendi değerlerine yaslanan, geleceğini akılla ve inançla inşa eden bir camiadır. Bu yolculukta hep birlikte yürüdüğümüzde, başarı kaçınılmaz hale gelecektir" diyerek sözlerini tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Fatih Tekke ertuğrul doğan
