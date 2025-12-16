Rıdvan Dilmen yılın bombasını patlattı! "Lewandowski ile görüşüyorlar"

Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaparken, maç sonu Rıdvan Dilmen'in Sports Digitale ekranlarındaki sözleri geceye damga vurdu. Ünlü yorumcu, Fenerbahçe yönetiminin çılgın bir transfer operasyonu yürüttüğünü iddia etti.

Lewandowski, Fenerbahçe'ye transfer olur mu? SEN DE KATIL Evet, Fenerbahçe isterse alabilir. Hayır, Türkiye'ye gelmeyi tercih etmez. Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

"BARCELONA İLE GÖRÜŞTÜKLERİNİ BİLİYORUM"

Sarı-lacivertlilerin forvet hattı ve transfer stratejisi üzerine konuşan Dilmen, yönetimin Barcelona'nın Polonyalı gol makinesi Robert Lewandowski için temasta olduğunu öne sürdü.

Dilmen, "Aslında reçete belli. Yönetim de mutlaka izliyordur, görüşüyorlardır. Hatta Barcelona'yla görüştüklerini biliyorum. Ama kolay bir şey değil, Laporta falan... Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde, ligde Real Madrid'le çekişme içindeler" diyerek transferin zorluğunu ancak girişimin gerçekliğini vurguladı.

LEWANDOWSKI'NİN BU SEZONKİ KARNESİ

Fenerbahçe ile adı anılan 37 yaşındaki süper yıldız, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 17 maçta 8 gol ve 2 asistle oynadı.

Katalan ekibiyle sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek olan Lewandowski'nin güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin bu dünya yıldızı için yapacağı hamle şimdiden büyük merak uyandırdı.