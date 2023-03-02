Ertuğrul Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? 'Ahmet Ağaoğlu istifa etti' iddiaları sonrası Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan mı olacak?

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istifa ettiğine yönelik iddiaların ardından 2 Şubat 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığı için çalışmalara başladığı öğrenildi. İşte, Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın hayatı ve biyografisi...

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Ertuğrul Doğan 1977 yılında Trabzon’da dünyaya geldi.

Ertuğrul Doğan ilk ve ortaokul öğrenimini memleketinde gördükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında “Doğan Akaryakıt” adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Ertuğrul Doğan, Trabzon Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu, Oltan Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Trabzon Ticaret Odası'nda başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

TRABZONSPOR BAŞKANI ERTUĞRUL DOĞAN MI OLACAK?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaıoğlu'nun istifa ettiği öne sürüldü.

Fanatik'ten Umut Eken'in haberine göre; Ağaoğlu'nun, yönetimden bazı isimlerin ‘Olağanüstü kongreye gidelim’ önerisinin ardından, ‘Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın’ karşılığını verdiği bildirildi.

Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığı için çalışmalara başladığı öğrenildi.

