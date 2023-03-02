SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Ertuğrul Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? 'Ahmet Ağaoğlu istifa etti' iddiaları sonrası Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan mı olacak?

Ertuğrul Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? 'Ahmet Ağaoğlu istifa etti' iddiaları sonrası Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan mı olacak?

02.03.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istifa ettiğine yönelik iddialar sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Ertuğrul Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? 'Ahmet Ağaoğlu istifa etti' iddiaları sonrası Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan mı olacak?

Ertuğrul Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? 'Ahmet Ağaoğlu istifa etti' iddiaları sonrası Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan mı olacak?

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istifa ettiğine yönelik iddiaların ardından 2 Şubat 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığı için çalışmalara başladığı öğrenildi. İşte, Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın hayatı ve biyografisi...

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Ertuğrul Doğan 1977 yılında Trabzon’da dünyaya geldi.

Ertuğrul Doğan ilk ve ortaokul öğrenimini memleketinde gördükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında “Doğan Akaryakıt” adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Ertuğrul Doğan, Trabzon Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu, Oltan Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Trabzon Ticaret Odası'nda başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

ertugrul-dogan-1000x700

TRABZONSPOR BAŞKANI ERTUĞRUL DOĞAN MI OLACAK?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaıoğlu'nun istifa ettiği öne sürüldü.

Fanatik'ten Umut Eken'in haberine göre; Ağaoğlu'nun, yönetimden bazı isimlerin ‘Olağanüstü kongreye gidelim’ önerisinin ardından, ‘Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın’ karşılığını verdiği bildirildi.

Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığı için çalışmalara başladığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa mı etti? Ahmet Ağaoğlu görevi bıraktı mı, neden istifa etti?Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa mı etti? Ahmet Ağaoğlu görevi bıraktı mı, neden istifa etti?
Galatasaray 'şampiyonluk' için gözünü fena kararttı!Galatasaray 'şampiyonluk' için gözünü fena kararttı!
Sarı-kırmızılı taraftarlar golün ardından buruk sevinç yaşıyor...Sarı-kırmızılı taraftarlar golün ardından buruk sevinç yaşıyor...
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Ağaoğlu ertuğrul doğan aday yaşında 10

En Çok Okunan Haberler

Gidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemişti

Gidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemişti

Haluk Levent'ten çarpıcı sözler 'Şerefim üzerine yemin ediyorum...'

Haluk Levent'ten çarpıcı sözler 'Şerefim üzerine yemin ediyorum...'

Yaptığı bağışla şaşırttı! İşte toplanan miktar...

Yaptığı bağışla şaşırttı! İşte toplanan miktar...

Türk futbol camiası Omuz Omuza! Rekor seviyede bağış yapıldı...

Türk futbol camiası Omuz Omuza! Rekor seviyede bağış yapıldı...

Mbappe katıldı, tüm dünya konuştu! Yıldız futbolcu rekor kırdı...

Mbappe katıldı, tüm dünya konuştu! Yıldız futbolcu rekor kırdı...

Trabzonspor'da deprem! 'Ahmet Ağaoğlu istifasını imzaladı'

Trabzonspor'da deprem! 'Ahmet Ağaoğlu istifasını imzaladı'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.