Ertuğrul Doğan: "MHK’nin yapısal olarak yeniden inşası şarttır"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinin bu ayki sayısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’un geleceğine yön verecek önemli bir süreci geride bıraktıklarını belirten Doğan, "Gerçekleştirdiğimiz kongre, yalnızca bir seçim değil, Trabzonspor’un tarihine ışık tutan, köklü değerlerine sahip çıkan ve aynı zamanda çağdaş bir vizyonla geleceğini yeniden inşa etme iradesinin tezahürüdür. Bu süreçte bizlere duyduğunuz güven ve verdiğiniz destek, her birimizin omzundaki sorumluluğu daha da artırmıştır. Delegelerimize gönülden teşekkür ediyor, ayrıca kurullarımıza seçilen değerli başkan ve üyeleri kutluyorum. Hepimizin amacı ortak; bu büyük davayı daha da ileriye taşımak" dedi.

"TRABZONSPOR’UN TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK BAŞARILAR, DAYANIŞMA RUHUYLA YÜKSELMİŞTİR"

"Trabzonspor, yalnızca bir spor kulübü değildir" Doğan, "Burası bir kentin hayalleri, bir toplumun kimliği ve kuşaktan kuşağa aktarılan aidiyetin adıdır. Bu gerçeği unutmadan, geleceği inşa etme yolunda birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Trabzonspor’un tarihindeki en büyük başarılar, dayanışma ruhuyla yükselmiştir. Şimdi, ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım aynı bilinçle, kulübümüzü daha sağlam temeller üzerinde yükseğe taşımak için yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Yarınlarımızın temel taşları, sürdürülebilir bir yapı anlayışıdır. Bugünden itibaren hem sportif, hem finansal disiplin, hem de profesyonel yönetim ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla Trabzonspor’u hak ettiği zirveye taşımanın organizasyonunu sağlamak zorundayız. Böylece dönemsel başarıdan ziyade kulübümüzün itibarını ve gücünü nesiller boyu koruyacak bir sisteme kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ, CAMİAMIZIN BİRLİK VE BERABERLİK RUHUDUR"

En büyük destekçilerinin camianın birlik ve beraberlik ruhu olduğunu belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabi ki bu yolda en büyük destekçimiz, camiamızın birlik ve beraberlik ruhudur. Fikir ayrılıkları elbette olacaktır, ancak nihayetinde hepimizin ortak paydası Trabzonspor’dur. Camiamızdan beklentimiz, bu büyük davaya katkı sunması, Trabzonspor’un değerlerini yüceltmesidir. Çünkü Trabzonspor, ancak tüm parçalarının bir araya gelmesiyle büyüyen bir bütündür. Kulüp içinde ne kadar sağlam bir yapı kurarsak kuralım, Türk futbolunun sistemsel sorunlarını göz ardı edemeyiz. Hakem hataları, kulüplerin emeğini gölgeleyen, adaletine duyulan güveni zedeleyen bir sorun haline gelmiştir. Trabzonspor, bu yanlışların bedelini defalarca ödemiştir. Artık bu düzende köklü değişiklikler yapılması kaçınılmazdır."

"MHK YAPISAL OLARAK YENİDEN İNŞA EDİLMELİ"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK’ya çağrıda bulunan Ertuğrul Doğan, "Türk futbolunun temiz bir geleceğe kavuşması için öncelikle MHK’nin yapısal olarak yeniden inşası şarttır. Mevcut hakemlik sistemi, tarafsızlık ve liyakatten uzak yapısıyla sürdürülemez bir durumdadır. Futbol dünyası, imrenerek seyrettiğimiz Premier Lig standartlarında, profesyonel, tarafsız ve yetkin bir hakem organizasyonuna kavuşmayı hak ediyor. Daha adil ve şeffaf bir futbol düzeni kurmak, tüm futbol paydaşlarının ortak sorumluluğudur. Trabzonspor olarak bu sistemin değişmesi için kararlı mücadelemizi her platformda sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyorum" şeklinde konuştu.

"GELECEK, TRABZONSPOR İÇİN DAHA PARLAK OLACAKTIR"

Trabzonspor’u sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da saygı duyulan bir marka haline getirmek istediklerini belirten Doğan, "Bu büyük camianın sahip olduğu enerji ve inanç, tüm zorlukların üstesinden gelmemizi sağlayacak en güçlü kaynaktır. Bizler yalnızca kulüp için değil, bu güzide kulübün temsil ettiği değerler için de çalışıyoruz. Hedefimiz, Trabzonspor’u sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da saygı duyulan bir markası haline getirmektir. Gelecek, Trabzonspor için daha parlak olacaktır. Aynı ideal etrafında kenetlenmemiz, tekrar ediyorum; gücümüzü birleştirmemiz gerekiyor. Trabzonspor bir ruhtur ve bu ruh, bizler çalıştıkça, inandıkça ve dayanışma içinde kaldıkça asla sönmeyecektir" diyerek sözlerini noktaladı.