Ertuğrul Erdoğan: Liglerin ertelenmesini doğru buluyorum

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün tüm dünyayı derinden etkilediğini belirterek, en büyük beklentisinin toplum olarak süreci en kısa sürede atlatmak olduğunu kaydetti.

Liglerin ne zaman ve hangi koşullarda başlayacağının belli olmadığını dile getiren Ertuğrul Erdoğan, "Tüm dünyayı etkileyen bir salgın söz konusu. Bundan dolayı liglerin ertelenmesini doğru buluyorum. Bu konuda karar veren Gençlik ve Spor Bakanlığı ve federasyonlarımıza teşekkür ediyorum. Şu anda salgının ne kadar süreceğiyle ilgili net bir bilgi, ne yöne gideceğiyle ilgili ise bir öngörü yok. Şu anda bir belirsizlik söz konusu." diye konuştu.

Vatandaşlara evlerinde kalma çağrısında bulunan sarı-kırmızılı takımın tecrübeli başantrenörü, şöyle devam etti:

"Oyuncular şu anda evlerinde. "Evde kal" diye bir kampanya da başlamış durumda. Sporculara evlerde yapmaları için bir program vereceğiz. Yabancı oyunculardan geri dönmek isteyenler var. Döndükleri takdirde ligler başladığında yeniden ülkeye dönüp dönemeyeceklerini bilmiyoruz. Daha önce karşılaşmadığımız bir durum söz konusu. Şu anda düşündüğümüz tek şey insan sağlığı. Bu süreci evlerde geçirip bir an önce salgını atlatarak normal hayatımıza dönmek, en büyük beklentimiz. Daha sonra sporu konuşabiliriz. En büyük dileğimiz, toplumumuzun hem mental hem de fiziksel olarak bu kötü süreci atlatması."