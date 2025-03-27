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Ertuğrul Sağlam'a 2.5 milyon dolarlık teklif!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
27.03.2025 11:20
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Son olarak Kocaelispor'u çalıştıran teknik direktör Ertuğrul Sağlam için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Ertuğrul Sağlam'a 2.5 milyon dolarlık teklif!

Son olarak Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'u çalıştıran teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a yurt dışından teklif geldi.

ARABİSTAN'DAN TEKLİF

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Suudi Arabistan 1. Lig takımlarından Al-Arabi SC, teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam’a teklifte bulunduğu iddia edildi. Bu göre 1.5 sezon için 2.5 milyon dolar ödeme yapılacak. Tecrübeli hocanın teklife henüz yanıt vermediği ifade edildi.

TERİM'E RAKİP

Sağlam teklifi kabul ederse Suudi Arabistan Ligi'nde Teknik Direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab'ın rakibi olacak.

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spor transfer Ertuğrul Sağlam
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