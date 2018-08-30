Ertuğrul Sağlam: Fenerbahçe karşısında kapanmayacağız

Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Kayserispor taktik ağırlıklı çalıştı. Cezalı oyuncuları bulunmadığını ancak, Sakıb'ın yan bağlarındaki sorun nedeniyle kadroda yer alamayacağını belirten sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Malatyaspor maçında kaybettiğimiz iki puanın üzüntüsünü yaşıyoruz ama, oyuncularımız maçı kazanmak için daha çok mücadele ettiler. Genel olarak bakıldığında 3 maç sonunda 5 puan kötü değil ama biz daha fazlasını hedefliyorduk. 3 maç sonunda gol yememiş ve yenilmemiş olmak güzel. Daha az pozisyon vermemiz gerekiyor. Takım savunmasını daha düzgün yapmamız gerekiyor. Ofansif anlamda daha iyi olmamız gerekiyor. Basit hatalar yapıyoruz, bunu azaltmamız gerekiyor. Planlarımızı ortaya koyduk, bundan sonra nasıl daha az hata yaparız, futbolcularımızla onu konuştuk. Fenerbahçe maçında geçen üç haftada yaptığımız güzel şeyleri artırmamız gerekiyor" diye konuştu. Sağlam, rakipleri Fenerbahçe ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"HATA YAPARSAK PAHALIYA PATLAR"

"Fenerbahçe karşısında hata yaptığınız zaman size pahalıya patlayacak bir atmosfer ve oyun grubu var. İki maç kaybetmiş bir takım iç sahada mutlak kazanmak isteyecektir. Orada kapanıp gol yememeye çalışan takım görüntüsü sergilemeyeceğiz. Kesinlikle kazanmaya oynayacağımız bir müsabaka görecek herkes. Milli maç arası öncesi iyi sonuç almak istiyoruz."

ESKİŞEHİRSPOR İÇİN HERKES GEREKENİ YAPMALI

Ertuğrul Sağlam, Eskişehirspor'a verdiği muvaffakname ve ardından eski kulübünden gelen teşekkür konusunda ise, "Zor durumda olan kulüp için herkes elinden geleni yapmalı. Biz daha önce çalıştığımız bütün kulüplerle ilişkimizi iyi tutmaya çalışıyoruz. Gidiyoruz çalışıyoruz elimizden geleni yapıyoruz. Bazen istediğimiz gibi olmuyor ama genellikle gittiğimiz her kulüpte başarılı oluyoruz. Bu duygularla da zamanı geldiğinde eski kulüplerimiz için yapabileceğimiz şeyler varsa yapmaya çalışıyoruz. Eskişehirspor'un için de elimizden geleni yaptık. Dileğimiz diğer arkadaşların da gerekeni yapıp Eskişehirspor'un hayatına devam edip daha yukarılara çıkması" ifadelerine yer verdi.

Bugün basına kapalı olarak taktik çalışması yapan sarı kırmızılılar, yarın uçakla İstanbul'a hareket edecek. Kayserispor'da Sakıb dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

