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Erwin Koeman: Fenerbahçe'de 2019 yılını göreceğimi sanmıyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.11.2018 13:34 | Son Güncelleme

Koeman'dan Fenerbahçe'deki geleceğine yönelik çarpıcı açıklamalar! Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Erwin Koeman, yeni yıla kadar bu görevinde kalmayacağını söyledi.

Erwin Koeman: Fenerbahçe'de 2019 yılını göreceğimi sanmıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Hollanda basınına geleceğiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.

De Telegraaf gazetesine konuşan Erwin Koeman, "Fenerbahçe'de sezon sonuna dek gidebileceğimi, uzun süre bu görevde kalabileceğimi düşünmüyorum. 1 gün sonra da görevim bitebilir, 1 hafta sonra da... Biteceğini görebiliyorum. Fakat, yeni yılı görebileceğimi düşünmüyorum. İlk devre sonuna kadar 7 maç var ve bu 7 maçta da takımın başında olacağımı zannetmiyorum." dedi.

"YAKIN GELECEKTE BİR ŞEYLER BEKLİYORUM"

Erwin Koeman, kulüple bu konuda görüşme yapmadığını belirterek, "Kulübün ne istediğini anlamaya çalışıyorum ve bana açıklama yapacakları günü bekliyorum. Bazı şeyler okuyorum ama asla direkt olarak "Ne istiyorsunuz?" diye sormadım. Yakın gelecekte bir şeylerin olmasını bekliyorum." diyerek sözlerini sürdürdü.

"GALİBİYETTEN ÇOK BERABERLİK GÖRDÜLER"

Dinamo Zagreb karşısında 0-0 berabere kaldıkları maçı da kısaca değerlendiren Hollandalı antrenör, "İnsanlar, galibiyetimizden çok berabere kaldığımızı gördüler. Fakat, elimizden gelen her şeyi yaptık. Sonuç olarak, bir sonraki tura kalmayı başardık ve hedefimiz de buydu zaten." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)

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