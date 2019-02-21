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Erwin Koeman Umman Milli Takımı'nı çalıştıracak

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.02.2019 13:37 | Son Güncelleme

Bu sezon Fenerbahçe'de geçici olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Koeman, Umman Milli Takımı ile anlaştı.

Erwin Koeman Umman Milli Takımı'nı çalıştıracak

Umman Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Erwin Koeman getirildi. 2019 Asya Kupası'nda tarihinde ilk kez grup aşamasını geçtikten sonra Pim Verbeek ile yollarını ayıran Umman, yine bir Hollandalı teknik direktör ile anlaştı. Umman Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, milli takımın teknik direktörlüğüne 57 yaşındaki Erwin Koeman'ın getirilmesini kararlaştırdı.

Bu sezon Phillip Cocu'nun görevden alınmasının ardından Fenerbahçe'de geçici teknik direktörlük yapan Koeman, ülkesinin PSV, Feyenoord, Utrecht, Waalwijk kulüplerinin yanı sıra Macaristan Milli Takımı'nı da çalıştırdı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Erwin Koeman Umman Milli Takımı

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