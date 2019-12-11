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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Levent, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.12.2019 12:18 | Son Güncelleme

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Levent, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Levent, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Akın Levent, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" ve Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada" fotoğrafı ile Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölün'de kış şöleni" ile Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" fotoğrafına oy verdi.

Birbirinden güzel kareler olduğunu belirten Levent, "Sanatçı arkadaşlarımız, inanılmaz fotoğraflar ortaya koymuş. Fotoğrafa ilgim nedeniyle ilgiyle izledim. Aralarında seçim yapmakta oldukça güçlük yaşadım. Fotoğraf hayatın bir parçasıdır. Fotoğraf çekmek hayatın karelerini yakalamaktan ibaret değil. Fotoğrafın, yaşama renk katmak, yaşamın renklerini seçmek ve onun güzelliklerini ortaya koymak olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafı" oyla erzincan

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