Mynet Trend

Erzincan'da avcılar vaşağın avlanma anını görüntüledi! İlk kez kaydedildi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 10.05.2019 16:17 | Son Güncelleme

Erzincan'da avcılar, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağın avlanma anını görüntüledi. Bir anda dağ keçilerinin arasında beliren vaşak, başarısız av hamlesinden sonra sürünün arkasından koşarak gözden kayboldu.

Erzincan'da avcılar vaşağın avlanma anını görüntüledi! İlk kez kaydedildi

Üzümlü ilçesi Sarıkaya Mevkii'nde av rehberliği yapan Fahri Akoğlu, Bulgaristan'dan gelen avcılar ile birlikte domuz avı sırasında dağ keçisi sürüsüne denk geldi. Yaklaşık bin metre yükseklikteki yamaçlarda ilerleyen dağ keçisi sürüsünü izlerken, bir anda ortaya çıkan vaşak, dağ keçilerini kovalamaya başladı. Avcıların şaşkınlıklarını gizleyemedikleri avlanma sırasında ilk hamlede başarılı olamayan vaşak, bir süre yatarak bekledikten sonra, dağ keçilerinin arkasından koşarak gözden kayboldu.

20e9336406d3cb83ad2ea40732b0ac3d

TÜRKİYE'DE İLK KEZ KAYDEDİLDİ

Vaşağın avlanma anı av rehberinin kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Doğu ve Karadeniz bölgelerinde yıllardır av rehberliği yapan Fahri Akoğlu, Türkiye'de ilk kez vaşağın avlanma anının kaydedildiğini söyledi.

320a18348c2ad36823bc09aa789dd016

SAYILARININ ARTMASI SEVİNDİRİCİ

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listede koruma altına aldığı vaşakların sayıları gün geçtikçe artıyor. Özellikle Erzincan ve Tunceli bölgesinde son yıllarda sık sık görülen vaşaklar, kemirgen ve tavşanlarla beslenirken, insanların yüksek kesimlerden çekilmesi ile birlikte sarp arazilere yerleştirilen foto kapanlar sayesinde kayıt altına alınabiliyor. (DHA)

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Böylesi de görülmedi! Pahalı nişan yüzüğü yerine bakın ne istediBöylesi de görülmedi! Pahalı nişan yüzüğü yerine bakın ne istedi
Ölen hayvanların küllerinden bakın ne yapıyorlar!Ölen hayvanların küllerinden bakın ne yapıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzincan avcı vaşak dağ keçisi

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlülere sert tepki! 'Erdoğan sayesinde...'

Ünlülere sert tepki! 'Erdoğan sayesinde...'

Alsancak'ta her satırı dehşete düşüren olay!

Alsancak'ta her satırı dehşete düşüren olay!

Karısının yasak ilişki yaşadığı kişiyi kiralık katile öldürtmüş

Karısının yasak ilişki yaşadığı kişiyi kiralık katile öldürtmüş

Melih Gökçek'ten İstanbul seçim hesabı: Küsen gelirse iş bitti

Melih Gökçek'ten İstanbul seçim hesabı: Küsen gelirse iş bitti

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Okuyucu Yorumları 3 yorum
yakında avlamalarsa iyi
İnsallah bu haberden sonra o bölgeye bu yaban keçilerini ve vaşağı avlamaya gitmezler,Kıymayın bu guzelliklere
ilk foto avlanmaktan cok ciftlesmeyi andırıyor sanki.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin telefonuna gelen mesajı okudu sonrası korkunç

Eşinin telefonuna gelen mesajı okudu sonrası korkunç

Böylesi de görülmedi! Pahalı nişan yüzüğü yerine bakın eşinden ne istedi

Böylesi de görülmedi! Pahalı nişan yüzüğü yerine bakın ne istedi

Ölen hayvanların küllerinden bakın ne yapıyorlar!

Ölen hayvanların küllerinden bakın ne yapıyorlar!

Karısının yasak ilişki yaşadığı pazarcıyı kiralık katile öldürtmüş

Karısının yasak ilişki yaşadığı kişiyi kiralık katile öldürtmüş

'Diziler sayesinde dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz'

'Diziler sayesinde dünyaya Türkçeyi öğretiyoruz'

Söz konusu oyuncak olunca bu çocukların hayal gücü ile kimse yarışamaz!

Söz konusu oyuncaksa bu çocukların hayal gücüyle yarışamazsınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.