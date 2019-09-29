Erzincan'da karı kocayı birbirinden kaza ayırdı

Ankara'da bulunan yakınlarını ziyaretin ardından kızı ile memleketi Sivas'ın Gölova ilçesine dönen Nuriye Yılmaz (70), Erzincan'ın Refahiye ilçesi Altköy bölgesinde otobüsten indi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Nuriye Yılmaz, kendisini bekleyen eşi Turan Yılmaz'ın (68) yanına gitmek için yolun karşısına geçerken Erzincan istikametinden gelen Mirsevdin Batur (52) idaresindeki kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayı gören Turan Yılmaz ise eşinin yardımına koşarken aynı yönden gelen Adnan Akan'ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Ağır yaralanan Yılmaz, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Nuriye Yılmaz'ın cenazesi ise cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ACI HABERİ OTOBÜSTEN İNDİKTEN SONRA ALDI
Öte yandan annesi Nuriye Yılmaz ile Ankara'dan dönen kızının kaza haberini, Erzincan'da otobüsten indikten sonra aldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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