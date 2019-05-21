Mynet Trend

Erzincan'da özlem ve hasretin dile geldiği 'Mani Yolu'

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 21.05.2019 08:02 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Osmanlı döneminde gurbete giden eşlerine özlem ve hasret dizeleri dizen kadınların sözleri Mani Yolunda sergileniyor. Mani Yolunu görmek, manileri okumak için yerli ve yabancı binlerce turistin akın ediyor.

Erzincan'da özlem ve hasretin dile geldiği 'Mani Yolu'
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-05-28 23:05:00
Erzincan
2019-05-29 00:55:00
DÖNÜŞ
Erzincan
2019-06-04 05:45:00
İstanbul
2019-06-04 09:40:00
583.29 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-05-28 15:45:00
Erzurum
2019-05-28 21:10:00
DÖNÜŞ
Erzurum
2019-06-04 09:45:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-06-04 12:55:00
984.76 TL
SATIN AL

Tabiat güzelliğiyle Doğu’nun cennete açılan kapısı olarak nitelendirilen eski adıyla Eğin yeni adıyla Kemaliye, özellikle yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Kemaliye ilçe merkezinin üst tarafında bulunan Mani Yolu ise kadınların özlem ve hasretini dile getiriyor.

1

Osmanlı döneminde ilçenin erkeklerinin büyük bir bölümünün İstanbul’a gurbete gitmesi üzerine kadınların özlem ve hasret üzerine yazdığı dizelerin mani olduğu yolda, direklere asılan maniler ilgi görüyor.

2

Kemaliye Belediyesi Kültür Turizm Komitesinden Ethem Kılıç, Mani Yolu’nu görmek için çok sayıda turistin geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kemaliye, eski adı Eğin olduğu zamanlardan günümüze kadar gelmiş olan özlem, hasret kokan maniler. Osmanlı döneminde ülke genelinde ruhsatlı kasap olarak adlandırılan Eğinli kasaplar bu zaruretten dolayı ülke genelinde kesimler için memleketlerinde yavuklularını, çocuklarını, annelerini, nişanlılarını bırakıp giderlermiş. Uzun soluklu gidişlerinin ardından köylerinde yalnız kalan kadınlar da artlarından maniler yazıp yollarlarmış gurbete.

3

‘Ölür isem örtmeyesiniz yüzümü. Hasretim var yummam gözümü. Kabrime bir pencere koyun ki. Yârim gelirse göreyim yüzünü’ diyen kadınlarımız bu manilerle dertlerini, hasretlerini dillendirmişler. Bizde onların torunları olarak manilerimizi ilçemizin üst tarafına direklere astık.

4

Neden bu maniler Eğinlilerin baş tacıdır mantığıyla buraya bir yol yapıldı. Burası Mani Yolu olarak tasarlandı. Manilerin karşısına da bizim kültürel kimliğimiz için çok önemli olan dut ağaçları dikildi. Ve burası çok duygulu Mani yolu oldu. Türkiye’nin her yerinde turistlerimiz gelip bu yolu geziyorlar"

5

6

7


PARTNERSürpriz aşktan ilk fotoğrafSürpriz aşktan ilk fotoğraf
Tatilcilerden bayramda Ayder Yaylası'na ilgiTatilcilerden bayramda Ayder Yaylası'na ilgi
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzincan mani yolu

En Çok Okunan Trend Haberler

Akşamdan beri her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Akşamdan beri her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı!

Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı!

Nusret'ten altın kaplama hamburger! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Nusret'ten altın kaplama hamburger! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Yayılma riski 'çok yüksek' dedi ve uyardı: Karşılaştığımız en karmaşık sağlık sorunu

Yayılma riski 'çok yüksek' dedi ve uyardı: Karşılaştığımız en karmaşık sağlık sorunu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tatilcilerden bayramda Ayder Yaylası'na ilgi

Tatilcilerden bayramda Ayder Yaylası'na ilgi

Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat uzakta

Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat

Burada aslanlarla birlikte yaşıyorlar!

Aslanlara komşu olmak ister miydiniz?

Cennet Adası'ndaki o mağarada 'aşk ilanı' yazıları

Cennet Adası'ndaki o mağarada 'aşk ilanı' yazıları

İshigaki Adası bembeyaz kumsallarıyla hayran bırakıyor

İşte Japonya'nın cennetten kopan parçası

Dubai'nin en iyi plajları

Altın kum, masmavi berrak deniz! İşte Dubai'nin en iyi plajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.