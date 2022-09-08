YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da 20 kişiye çeşitli suçlardan 20 bin 99 lira ceza kesildi

Erzincan'da 20 kişiye çeşitli suçlardan 20 bin 99 lira ceza kesildi

08.09.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da 20 kişiye çeşitli suçlardan 20 bin 99 lira ceza kesildi

Erzincan'da 20 kişiye çeşitli suçlardan 20 bin 99 lira ceza kesildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da polislerce son bir haftada yapılan uygulamalarda, 20 kişiye çeşitli suçlardan 20 bin 99 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte son bir haftada, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla asayiş, trafik, terör ve narkotik olaylarına ilişkin suçlardan aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Denetimlerde 539 araç ve sürücüsü için Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapan ekipler, 19 kişiye çeşitli trafik suçlarından 17 bin 743 lira ceza kesti, 3 kişiye ise trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yaptı.

Uygulamalarda ayrıca faturasız ve görünür vaziyette kuru sıkı tabanca taşıyan bir kişiye 2 bin 356 lira idari para cezası uygulandı.

Erzincan'da 20 kişiye çeşitli suçlardan 20 bin 99 lira ceza kesildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uluslararası Erzincan Ergan Cup Tenis Turnuvası başladıUluslararası Erzincan Ergan Cup Tenis Turnuvası başladı
Kiğılı, İtalya Milli Basketbol Takımı ile giyim sponsorluğu anlaşması imzaladıKiğılı, İtalya Milli Basketbol Takımı ile giyim sponsorluğu anlaşması imzaladı
Bitlis'te açılan dalış okulunda eğitimler başladıBitlis'te açılan dalış okulunda eğitimler başladı
Anahtar Kelimeler:
polis Erzincan trafik cezası adli işlem kontrol uygulama

Erzincan Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:49
Öğle
12:25
İkindi
16:00
Akşam
18:51
Yatsı
20:11
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Tatil beldesinde toplu tecavüz skandalı! Tam 8 kişi...

Tatil beldesinde toplu tecavüz skandalı! Tam 8 kişi...

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.