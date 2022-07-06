Erzincan'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kent merkezi Atatürk Mahallesi'nde Emin Aslan (25) ile S.M. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M. yanındaki bıçakla Emin Aslan'ı bacağından yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Aslan (25) kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengüek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan olay yerinden kaçan S. M. polis ekiplerinin çalışması sonucu yeni sanayi sitesinde yakalanarak gözaltına alındı.



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