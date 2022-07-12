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Erzincan'da kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından bıçaklandı

12.07.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından bıçaklandı

Erzincan'da kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından bıçaklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru, bıçaklı saldırı sonucu ayağından yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Ali Kemali Caddesi'nde iki taraf arasında yaşanan tehdit ve hakaret olayı üzerine bölgeye Asayiş Şubesi ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönen olayda taraflara ayırmak için müdahale eden polis memuru Ö. F. Ü, kavgaya karışan E.A'nın bıçaklı saldırısı sonucu ayağından yaralandı.

Yaralı polis memuru ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan E.A gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Erzincan'da kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından bıçaklandı

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Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı Erzincan

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