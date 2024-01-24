YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da minibüsün çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Erzincan'da minibüsün çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

AA AA
24.01.2024 10:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ yerleşkesindeki Mengücek Gazi Kız Öğrenci yurdunda kalan Ziban Kavut (23), tatil için memleketi Erzurum'a giden arkadaşını yolcu etmek ve valizine yardımcı olmak için Erzincan-Sivas kara yolunda bekleyen yolcu otobüsünün yanına gitti.

Arkadaşını yolcu ettikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Kavut'a, S.M. idaresindeki 34 CZV 383 plakalı minibüs çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve ağır yaralanan Kavut'un hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kavut'un, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan Valisi Aydoğdu’nun acı günüErzincan Valisi Aydoğdu’nun acı günü
Beyoğlu’nda binada çıkan yangın korkuttu: Mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldıBeyoğlu’nda binada çıkan yangın korkuttu: Mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı
Mersin’de kaçak alkol ticareti yapan 3 şüpheli yakalandıMersin’de kaçak alkol ticareti yapan 3 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
polis Erzincan Minibüs kaza yurt

Erzincan Namaz Vakitleri 24 Ocak Çarşamba

İmsak
06:03
Sabah
07:30
Öğle
12:39
İkindi
15:14
Akşam
17:38
Yatsı
18:59

Erzincan Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Çarşamba

Doğa eczanesi
Uzumlu
Güliz eczanesi
Cayirli
Zübeyde eczanesi
Merkez
Bariş eczanesi
Tercan
Şifa eczanesi
Merkez
Refahiye eczanesi
Refahiye
Fatma eczanesi
Ilic
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.