Erzincan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen güvenlik korucusu hayatını kaybetti

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenen güvenlik korucusu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Teknecik köyü Bakacak Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki güvenlik korucusu Kenan Çobanoğlu, duş almak için banyoya girdi.

Uzun süre banyodan çıkmayan Çobanoğlu, aile bireyleri tarafından yerde hareketsiz bulundu.

Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibince Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çobanoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şofbenden sızan gazdan zehirlenen Çobanoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.



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