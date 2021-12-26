YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Erzincan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen güvenlik korucusu hayatını kaybetti

26.12.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen güvenlik korucusu hayatını kaybetti

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenen güvenlik korucusu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Teknecik köyü Bakacak Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki güvenlik korucusu Kenan Çobanoğlu, duş almak için banyoya girdi.

Uzun süre banyodan çıkmayan Çobanoğlu, aile bireyleri tarafından yerde hareketsiz bulundu.

Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibince Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çobanoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şofbenden sızan gazdan zehirlenen Çobanoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "40 yıl beklediğime değdi" "40 yıl beklediğime değdi"
PARTNER"Bir ömür yetmez""Bir ömür yetmez"
Erzincan'dan Suriye'ye gıda, kışlık giysi ve yakacak malzemesi gönderildiErzincan'dan Suriye'ye gıda, kışlık giysi ve yakacak malzemesi gönderildi
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 28 Aralık Salı

İmsak
06:05
Sabah
07:35
Öğle
12:28
İkindi
14:51
Akşam
17:12
Yatsı
18:36

Erzincan Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Salı

Can Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.